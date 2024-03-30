شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين بملاوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في جمهورية ملاوي.

ويأتي هذا بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، وذلك بمركز أبوبكر الصديق الإسلامي بمدينة بلانتير. هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين وجاء بحضور عدد من رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية، إذ بلغت كمية التمور 5 أطنان يستفيد منها أكثر من 20000 مسلم ومسلمة.

‏‌كما يأتي تنفيذ هذين البرنامجين ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة في عدد من دول العالم خلال الشهر الفضيل، بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة.

