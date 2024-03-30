شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والعام بالمدينة المنورة.. اعرف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مشروع "حافلات المدينة" بدء تمديد مواعيد خدمة النقل الترددي والنقل العام تزامناً مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا عبر عدة مسارات حُددت في أرجاء المدينة المنورة, لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف, ومسجد قباء. خدمة النقل الترددي والعام بالمدينة المنورة وستقدم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً ويستمر لما بعد صلاة القيام بنصف ساعة, ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة القيام في المسجد النبوي, ومسجد قباء.

وكانت حافلات المدينة حددت 7 مواقع لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي "ذهاباً وعودة" انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية. محطات التوقف الخاصة هذا بالَإضافة إلى حي شطيه، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر هذا الرابط بالضغط هنا واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.