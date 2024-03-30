شكرا لقرائتكم خبر عن 8000 مستفيد.. تسليم هدية خادم الحرمين من التمور لمملكة إسواتيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في العديد من دول العالم.

ويأتي هذا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

وسلمت الوزارة طنين من التمور لمسلمي مملكة إسواتيني، في مقر المركز الإسلامي بمدينة مانزيني، بحضور رئيس جمعية العلماء والمركز الإسلامي في مملكة إسواتيني الشيخ فيروز إسماعيل. برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور ويبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج 8000 آلاف مسلم ومسلمة.

وعبر الحضور عن بالغ شكرهم للمملكة وقيادتها الرشيدة والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية على تنفيذ هذا البرنامج، وعلى الاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.