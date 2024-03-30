شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مستمرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل حالة الطقس على مناطق المملكة اليوم السبت.وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان السيول على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل تلك المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتمتد إلى أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.كما لم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، تبوك والأجزاء الشمالية من مرتفعات مكة المكرمة.وبخصوص حركة الرياح لفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.وتصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.وذكر أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة.ولفت إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.