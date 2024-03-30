شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قائد قوات الجوازات يتفقد إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

خدمة ضيوف الرحمن

الدمام - شريف احمد - اطلع قائد قوات الجوازات للعمرة اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، على صالات الحج والعمرة بجوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.كما تفقد سير العمل وإنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.ويأتي ذلك ضمن جهود المديرية العامة للجوازات لخدمة ضيوف الرحمن قاصدي الحرمين الشريفين منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.وفي تصريحات سابقة للواء المربع أكد أن الجوازات تسخر إمكاناتها البشرية والتقنية كافة عبر مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية.وأكد أن ذلك يستهدف تسهيل إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.