شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. حفظ أكثر من نصف مليون كيلو من فائض الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة حفظ أكثر من نصف مليون كيلو من فائض الطعام.

وجاء هذا خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن هذا الطعام الفائض حُفظ من فنادق المنطقة المركزية ومؤسسات الإعاشة وساحات المسجد الحرام والسوق المركزي للخضروات والفواكه والمطاعم والمطابخ. جهود حفظ الطعام وذكرت أن الكميات التي تستلمها الجمعية وتوزعها تنطبق عليها معايير السلامة الغذائية، إذ تغلفها وتنقلها وتوزعها وفق اشتراطات الصحة والجودة.



ويقدم هذا الفائض كوجبات إعانة للأسر المحتاجة في مكة المكرمة، ويتكون من وجبات إفطار جافة، ووجبات ساخنة، وحلويات، ومخبوزات، ومشروبات، وفواكه وخضروات، ومجمدات.

وتحصل الجمعية على جائزة إحسان للجمعيات الرائدة في المجال الغذائي، وحاصلة كذلك على شهادة تفتيش دولية في مجال حفظ النعمة، وأربع شهادات في الآيزو في مجالات ذات علاقة.