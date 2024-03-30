انت الان تتابع استخدم مركبته درعاً.. موقف بطولي لمواطن ينقذ حياة طفل "فيديو من الخرج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

في موقفٍ بطولي، أسهم الشاب عبدالله العنزي؛ في إنقاذ طفلٍ من الدهس بعد أن شاهده يقطع الطريق في أحد شوارع محافظة الخرج؛ ليقوم بالاعتراض بمركبته أمام مركبة مسرعة؛ لترتطم بمركبته وينقذ حياة الطفل.

"الخليج 365" تواصلت مع الشاب "العنزي"؛ صاحب الموقف البطولي، الذي قال: "كنت أسير بمركبتي في أحد الشوارع وفُوجئت بطفلٍ عمره أقل من 4 سنوات يعبر الطريق، استطعت أن أهدئ من سرعة مركبتي وبلمحة سريعة شاهدت مركبة أخرى قادمة من المسار السريع الذي كان يسير عليه الطفل".

وأضاف: "فتحت باب مركبتي وأشرت لقائد المركبة الأخرى ليتوقف؛ إلا أنه لم يشاهد محاولتي منه الوقوف، فعلمت عندها أن الكارثة ستقع ويدهس الطفل".

وأردف: "قمت بتوجيه مركبتي كدرعٍ لحماية الطفل وإجبار المركبة الأخرى لترتطم بمركبتي، وتمكنت -بفضل الله- من إبعادها عن الطفل بمسافاتٍ قليلة جداً"، كما يظهر في الفيديو.

وتابع: "خرجت من مركبتي وحملت الطفل خارج الشارع، وتوجّهت للمركبة الأخرى للاطمئنان على أصحابها، والحمد لله لم يقع أيُّ إصاباتٍ في الأرواح؛ عدا بعض الأضرار بالمركبات".

واختتم حديثه يقول: "تصرفت دون شعورٍ عندما رأيت الطفل يقطع الشارع وهو بعمر ولدي، وتوقعت الأسوأ لو تأخرت في ردة الفعل، والحمد لله".

بدورها، قالت شركة نجم لخدمات التأمين: "الحمد لله على السلامة؛ دعماً لمثل هذه المواقف تتكفّل شركة نجم بإصلاح المركبتَيْن ضمن منظومة شبكة نجم لإصلاح المركبات (خدمة أسهل)".