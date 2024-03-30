شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار غزيرة على الباحة وخفيفة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان السيول, وصواعق رعدية, على مدينة الباحة, ومحافظة العقيق, بلجرشي, القرى, المندق, والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.



وأصدر المركز تنبيها من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة و تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً.

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التعامل بحذر مع الحالة المطرية التي تمر بعدد من مناطق المملكة.

وحذرت من الاقتراب من المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية، أثناء هطول الأمطار، وذلك تجنبًا لأي مخاطر أو أضرار.

