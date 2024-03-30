شكرا لقرائتكم خبر عن الهدر الغذائي بالمملكة.. 40 مليار ريال خسائر سنوية وهذه أهم نصائح الترشيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل المملكة على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، لتقليل نسبة فقد وهدر الطعام إلى حدود 10% بحلول عام 2030م.

وتشير الأرقام بحسب

الهيئة العامة للأمن الغذائي،

نسبة الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة يقدر بنحو 33% بما يعادل 4 ملايين طن سنويًا.

قيمة الهدر الغذائي في السعودية

أما قيمة الهدر الغذائي في المملكة تقدر بنحو 40 مليار ريال سنويًا

حجم الفقد والهدر الغذائي العالمي بـ 1.3 مليار طن، ويمثل ثلث الطعام المنتج عالميًا، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.



وتصديا لهذا، تعمل المملكة على مشاريع وأفكار طموحة، للتقليل من فقد وهدر الطعام، وفي ذات السياق، كشفت

جمعية خيرات لحفظ النعمة يناير الماضي، عن جانب من جهودها لحفظ وتوزيع فائض الطعام.



التصدي لهدر الطعام في السعودية

وأشارت إلى أن العام الماضي 2023، شهد توزيع 4 ملايين و522 ألفا و532 وجبة طازجة محفوظة على المستفيدين من خدماتها في الرياض.

وتكثيفا للجهود، أعلنت الجمعية

عن افتتاح فرع ثان بهدف توسيع نطاق الخدمات، يقع في جنوب الرياض على شارع الفريان.

الجمعية أكدت أيضا أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بجميع مصادر الأغذية المعرضة للهدر فأنشأت لها مواقع عدة، لا سيما أنها تحصل على شهادة الجودة العالمية

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وتُفعّل ذلك عبر مشاريع عدة منها مشروع "لنحفظها التوعوي"، و"أطعموني" اللذان يسيران في خط واحد يعمل الأول من ناحية

نشر ثقافة حفظ النعمة وعدم هدرها، والثاني

يوفر الوجبات الساخنة للمستفيدين.

أسباب هدر الطعام

وفي شهر البركات يكثر إهدار الطعام، بحسب ما كشفه خبراء وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، موضحين أن شهر رمضان الكريم يشهد سنويًا زيادة معدلات هدر الطعام، مبينين أن ما يهدره الفرد يتجاوز 184 كيلوجرامًا من الغذاء سنويًا.

وعن أسباب الهدر ذكرت "البيئة" أن من الأسباب الرئيسية، تراجع مستوى الوعي لدى المجتمع بالهدر الغذائي،

على ضرورة اتخاذ خطوات جادة نحو تقليل نصيب الفرد من هدر الطعام.

نصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي

الخبراء قدموا أيضًا عدة نصائح لترشيد الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر، أتى على رأسها التخطيط لشراء المنتجات الغذائية التي تحتاجها الأسرة فقط، وعدم الإكثار من الأصناف في الوجبة الواحدة، بالإضافة إلى تغليف الفائض وإعادة استخدامه أو توزيعه على المحتاجين

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كما نصحوا بابتكار وصفات من بقايا الأطعمة، والتعامل مع الإعلانات التجارية بوعي، مع التشديد على عدم الانصياع لشراء منتجات ليس فيها حاجة.

إلى أن، وفي نظرة أشمل يقدرواتباع العادات اليومية في إعداد واستهلاك الطعام، مشددين