"رويترز": شحنة ثانية من المساعدات غادرت قبرص إلى غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - أفادت "رويترز"، بأن شحنة ثانية من المساعدات تضم نحو 400 طن من الغذاء لسكان قطاع غزة، غادرت ميناء لارنكا القبرصي، اليوم (السبت).

وكانت أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر البحري من قبرص، قد أفرغت حمولتها البالغة 200 طن على ساحل غزة في 15 مارس الجاري.

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