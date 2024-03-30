شكرا لقرائتكم خبر عن "السديس" للمعتكفين: عظموا عبادة الاعتكاف وابتعدوا عن الشواغل والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط الاعتكاف

الدمام - شريف احمد - قدم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عدد من الوصايا للمعتكفين، حث فيها بإخلاص العبادة لله -جل وعلا-، والتوبة والإنابة إليه تعالى.وخاطب رئيس الشؤون الدينية المعتكفين قائلا: "فرِّغ قلبك من الدنيا وزخرفها، وأقبل على الله -سبحانه-؛ فإنَّك إذا أقبلت عليه فتح لك أبواب السعادة والبركة.وتابع: "عظِّم عبادة الاعتكاف، وأعطها حقها وقدرها من التبتل والإخبات والطاعة، ولا تنصرف عنها إلى الشواغل".وأوضح أن الاعتكاف قربة من القربات، مَن حفظ حقوقها وقام بها على وجهها، شرح الله صدره، وغفر ذنبه، ويسَّر أمره، وجعل له الخير حيثما توجَّه.وأكد أن الاعتكاف ذكرٌ وتسبيح، تهجدٌ وتراويح، استغفارٌ وإنابة، "تذكُر الله قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا، تتلو كتابه وتخشع لآياته، فإذا اعتكفت اعتكاف الصادقين؛ خرجت من بيته الحرام برحمة أرحم الراحمين".وطالب المعتكفين تجنَّب مالا يعنيكم من القول والعمل، ولزوم قيام الليل، وقراءة القرآن، والأذكار المشروعة والحرص على عدم ايذاء المسلمين، وكن سمحًا ذا بشاشة ورحمة، وتعاون على البر والتقوى.وشدد على انه لايجوز للمعتكف الخروج من معتكفه إلا بقدر الحاجة والضرورة، داعيًا الله قبول الطاعات الفلاح وحسن العمل.