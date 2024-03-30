شكرا لقرائتكم خبر عن في 8 دول.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع مساعداته الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

مساعدات جنوب أفريقيا

مخبز الأمل الخيري

سلة "إطعام" الرمضانية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,200 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في منطقة روداكي بجمهورية طاجيكستان استفاد منها 1,200 أسرة.وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية طاجيكستان لعام 1445هـ.كما قدم المركز أمس 100 سلة غذائية في مدينة غدانسك بجمهورية بولندا، استفاد منها 500 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا.ويهدف المشروع الذي تم تدشينه في العاصمة وارسو بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، ومفتي الديار البولندية رئيس الاتحاد الديني الإسلامي توماش ميشكيفيتش، وفريق من المركز؛ إلى توزيع 800 سلة غذائية، يستفيد منها 4.000 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، في مناطق وارسو وبياليستوك ودانسك.وفي بنين، وزّع المركز أمس 600 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في بلدية غوغونو بمحافظة أليبوري، استفاد منها 3.600 فرد من الفئات المحتاجة.بينما قدم المركز أمس الأول 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في محافظة مبومالانجا بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية جنوب أفريقيا لعام 1445هـ.وفي نفس السياق، وزّع المركز أمس 810 سلال غذائية في منطقة جاوا الوسطى بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 3.240 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.المشروع يهدف إلى توزيع 7.965 سلة غذائية في مناطق جافا الغربية، جاكرتا الشرقية، جافا الوسطى، بانتن، يستفيد منها 4.700 فرد.كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان، حيث وزع المركز الأسبوع الماضي 175,000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.ووزّع المركز أمس الأول 300 سلة غذائية في منطقة بلاف بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.500 فرد من الفئات المتعففة والأرامل والأيتام، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضانية بجمهورية الجبل الأسود للعام 1445هـ.وقدم مركز الملك سلمان أمس 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في منطقتي أجير بور و بريشال بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فردـ.وتأتي هذه في سلسة من المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لتقديم العون الغذائي للشعوب والدول المحتاجة والمتضررة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك.