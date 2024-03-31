زمن قياسي لتجفيف مياه الأمطار بساحات المسجد النبوي

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وحرصت الهيئة على رفع السجاد من المواقع المكشوفة، وتجفيف مياه الأمطار في الساحات، وتوفير أرقى الخدمات، وتذليل كل الصعوبات لقاصدي المسجد النبوي والمصلين، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة .
ووزعت الهيئة معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد النبوي وخارجه، للإسهام الفعال في عملية التجفيف، إضافة إلى توزيع العمالة على المواقع بأعداد كافية لتغطية الاحتياج، وتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين.
من جهة أخرى، تعمل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، ممثلة في إدارة الترجمة، على ترجمة خطب المسجد النبوي، وترجمة محتوى إصدارات الوكالة المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى ترجمة محتوى وسائل التواصل مع الزائرين في المسجد النبوي، كاللوحات وعروض الشاشات الالكترونية والتطبيقات الذكية وقنوات التواصل الاجتماعي، وتفعيل ترجمة خطب المسجد النبوي في المصليات النسائية خلال إدارة الترجمة النسائية، التي تقدّم خدمات مميزة في القسم النسائي، تشمل تقديم مبادرات عدة، منها صناعة محتوى إثرائي للزائرات مترجم إلى لغات عدة، إضافة إلى خدمات الترجمة في الأقسام النسائية.
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