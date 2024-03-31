مسار اجتماعي لتوفير الإسكان للأسر المتعففة بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة أمس الأول مسار الإسكان لتوفير الوحدات للأسر المتعففة والأشد احتياجا والمسجلين في الضمان الاجتماعي؛ بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية طلال الخنيني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية عماد المهيدب.

وجرى خلال الحفل المعد بهذه المناسبة التعريف بالبرامج والخدمات التي تقدمها الجمعية، وأهم المبادرات المجتمعية التي تقدم للمستفيدين، ومنها العناية بترميم منازل الأسر المحتاجة والمتعففة وتحقيق الاستقرار السكني لها؛ وتحسين معيشة الأسر، وتأهيلها وتنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، في إطار استراتيجية الجمعية ومبادراتها المجتمعية.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا يحكي تأسيس جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، والهادفة إلى ترميم المكان لتنمية الإنسان، من خلال إصلاح المنازل القديمة للأسر المحتاجة وتفعيل طاقات المجتمع، وتوفير الفرص التطوعية التخصصية والعامة.

من جهته، نوه وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية؛ باهتمام القيادة بشتى أطياف المجتمع، وبالأسر الأشد حاجة على وجه الخصوص.

وقدم الخنيني شكره للجمعية لتدشين مسار الإسكان مشيدا بتفاعل رجال الأعمال ودورهم في إنجاح حملة اكتتاب جود العام الماضي، التي أدت لتسكين 19 ألف أسرة، ودعا لدعم حملة جود المناطق في هذا العام التي تهدف تسكين 26 ألف أسرة.