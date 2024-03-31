شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تحقق نسبة 100% في مؤشر دقة وصحة بيانات الفسح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في يوم الاحتفال بالمفتش والمراقب الميداني، عددا من الإنجازات التي حققتها في عام 2023.

وأشارت إلى تحقيق نسبة (99%) في جودة العملية التفتيشية لفسح الإرساليات، ونسبة (100%) في مؤشر دقة وصحة بيانات الفسح، و(94%) نسبة جودة مخرجات العمليات التفتيشية في الفروع. أكثر من 53 ألف زيارة فيما بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية أكثر من 53 ألف زيارة.

كانت احتفت الهيئة بيوم المفتش والمراقب الميداني، الذي يوافق 30 مارس 2022م، تحت شعار (أنتم درع الهيئة وأمان المستهلك).

وكرمت 28 مفتشًا متميزًا من منسوبي "الغذاء والدواء" في جميع مناطق ومدن المملكة. حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية والأدوية جاء ذلك نظير مساهمتهم في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية المقدمة للمواطن والمقيم، وجهودهم الرقابية التي نتج عنها رفع معدل الامتثال وتحسين جودة الخدمات ودعم الصناعات.

كما أقيم معرضًا فوتوغرافيًا استعرضت من خلاله عددًا من الصور أثناء قيام المفتشين بعمليات التفتيش.

ويأتي التكريم تتويجًا لجهود المفتشين والمراقبين الميدانيين ومساهمتهم في تحقيق تلك الإنجازات.