شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 3300 متطوع في المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

360 جولة ميدانية

خدمات ذوي الإعاقة في المسجد النبوي

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بلغ عدد الفرص التطوعية 49 فرصة في المسجد النبوي.وأشارت إلى مشاركة 28 جهة مشاركة في أعمال التطوع، وأكثر من 3355 متطوعاً، بإجمالي 358,071 ساعة عمل تطوعية.وبلغ عدد المستفيدين من وحدة الزائر الصغير 2004 أطفال، وعدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 6665 مستفيداً.كما بلغ عدد الأنشطة المنفذة في الخدمات 126، وعدد الجولات الميدانية 360 جولة.وفي جانب الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ عدد المستفيدين 31,329 مستفيداً.هذا إضافة إلى 133,712 زائراً تم نقلهم عبر خدمات التنقل في المسجد النبوي في عموم المسجد النبوي.