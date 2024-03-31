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صور.. 3300 متطوع في المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، بلغ عدد الفرص التطوعية 49 فرصة في المسجد النبوي.
وأشارت إلى مشاركة 28 جهة مشاركة في أعمال التطوع، وأكثر من 3355 متطوعاً، بإجمالي 358,071 ساعة عمل تطوعية.
3300 متطوع في المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان - شؤون الحرمين

360 جولة ميدانية

وبلغ عدد المستفيدين من وحدة الزائر الصغير 2004 أطفال، وعدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية 6665 مستفيداً.
كما بلغ عدد الأنشطة المنفذة في الخدمات 126، وعدد الجولات الميدانية 360 جولة.
3300 متطوع في المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان - شؤون الحرمين

خدمات ذوي الإعاقة في المسجد النبوي

وفي جانب الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ عدد المستفيدين 31,329 مستفيداً.
هذا إضافة إلى 133,712 زائراً تم نقلهم عبر خدمات التنقل في المسجد النبوي في عموم المسجد النبوي.
3300 متطوع في المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان - شؤون الحرمين
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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