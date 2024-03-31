شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. أمطار على المهد والحناكية حتى الـ 11 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم الأحد.

ونبه مركز الأرصاد من أمطار متوسطة على المهد والحناكية. طقس المدينة المنورة وذكر أن تأثيراتها تشمل رياحاً نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وجريان للسيول وتجمع للمياه.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الـ 12 مساءً وتستمر حتى الـ 11 مساءً.

