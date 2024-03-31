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طقس المدينة المنورة.. أمطار على المهد والحناكية حتى الـ 11 مساءً

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واس - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس في المدينة المنورة اليوم الأحد.
ونبه مركز الأرصاد من أمطار متوسطة على المهد والحناكية.

طقس المدينة المنورة

وذكر أن تأثيراتها تشمل رياحاً نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وجريان للسيول وتجمع للمياه.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الـ 12 مساءً وتستمر حتى الـ 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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