الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

ذكر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم، حيث من المتوقع استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة قد تسبب جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد في بعض مناطق المملكة. تشمل هذه المناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، والشرقية.

بالمقابل، قد تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من مناطق حائل وتبوك، كما يمكن أن يتشكل الضباب في بعض المناطق.

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