شكرا لقرائتكم خبر عن يرتبط بنظام إلكتروني.. مواصفات رقمية مميزة لسجاد المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

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سجاد المسجد النبوي

25 ألف سجادة

الدمام - شريف احمد - يتميز سجاد المسجد النبوي الشريف بعدة مميزات خاصة، إذ تحتوي كل سجادة على شريحة إلكترونية، تُقرأ بوسائل (RFID).وترتبط بنظام إلكتروني لمعرفة معلومات السجادة منذ صنعها.ومن خلال قراءة بياناتها الموجودة بالترميز الرقمي ''باركود'' يمكن معرفة تفاصيل السجادة، واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وعمليات تنقلها داخل المسجد النبوي وساحاته.سجاد المسجد النبوي الشريف يتميز بسماكته وقوة تحمله، إضافة إلى كثافة نسيجه وثبات لونه وعدم تأثره بكثرة الغسيل ليتحمل الكثافات البشرية.كما ويضفي على المسجد النبوي الجمال ويظهر صفحة مشرقة من صفحات عناية الدولة السعودية بما يقدم لزائري الحرمين من خدمات.ويوجد في المسجد النبوي وسطحه وساحاته أكثر من 25 ألف سجادة تتم العناية بها وكنس السجاد 3 مرات يومياً.كما يعقم بأكثر من 1600 لتر، وتعطيره بأكثر من 200 لتر وغسل 150 سجادة يومياً لراحة زائري المسجد النبوي.ويحظى المسجد النبوي برعاية فائقة وعناية دائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لينعم المصلي والزائر بالراحة والطمأنينة.