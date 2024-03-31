4 ألوان لتحديد مواقع الازدحام بالمسجد النبوي

توفر الهيئة العامة لشؤون المسجد النبوي خدمة معرفة أشغال المصليات في المسجد النبوي وساحاته قبل الصلوات لإمكانية المصلين التوجه للمواقع غير المشغولة وتجنب المواقع المزدحمة.

وتقدم الهيئة خدمة الألوان من خلال رابط يدخل عليه المستفيد للكشف عن المواقع المتاحة والممتلئة ومعرفة المواقع غير المشغولة بالمصلين للتوجه إليها.

وتستخدم الخدمة الألوان لتبين حالات المصليات بين متاح ومزدحم وممتلئ وغير متاح حيث يبين الأخضر بأن المواقع بالمسجد النبوي أو خارجه يعني متاح وبالأصفر مزدحم وبالأحمر ممتلئ والفضي غير متاح.

ودعت الهيئة قبيل كل صلاة المصلين بالدخول على الرابط المنشور والتأكد من المواقع المشغولة وغير المشغولة حيث تستخدم الهيئة بالرابط الألوان لتحديد الازدحام والمتاحة والممتلئة بالإضافة إلى لوحات إرشادية تعلق على الأبواب عند الازدحام وامتلاء المسجد النبوي من الداخل، فيما تتيح الهيئة عبر موظفيها على الأبواب السماح بالمصلين المتواجدين داخل المسجد بالخروج عند الحاجة والعودة بناء على أوراق تقدم لهم يسمح لهم بالعودة من كبار سن أو المشرفين على السفر.

في حين يتم توجيه المصلين إلى المواقع المتاحة عند امتلاء المواقع وفتح السطح والساحة الغربية لتوزيع المصلين إليها إضافة إلى فتح ممرات أمام الأبواب.

ويتم إشعار المصلين بالحالات من خلال إدارة الحشود والتي تقوم بالمتابعة للمواقع عبر الكاميرات والتواصل مع الأمن والأفراد على مدار الساعة لإشعار المستفيدين عن إشغال المصليات بالمصلين.