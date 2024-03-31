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"الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة نجران

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واس - نجران 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحاً، وتستمر "بمشيئة الله تعالى" حتى الساعة 11 مساءً.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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