شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 11 صباحاً، وتستمر "بمشيئة الله تعالى" حتى الساعة 11 مساءً.

