السعودية | المرور: تهيئة 11موقعا لنقل المعتمرين إلى المسجد الحرام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور تهيئة “11” موقعًا لإيقاف مركبات المعتمرين والزوار ونقلهم عبر وسائل النقل العام والترددي إلى المسجد الحرام.

وأوضح “المرور” أنه تم تخصيص “6” نقاط مواقف بجانب العاصمة المقدسة، هي: موقف الجمرات وموقف دقم الوبر وموقف الأمير متعب وموقف كدي وموقف الزاهر وموقف الرصيفة، و “5” نقاط في مداخل مكة المكرمة، وهي: موقف الشرائع وموقف الليث وموقف جدة السريع وموقف الهدا وموقف النورية.