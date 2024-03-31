106 أطنان صادرتها البلديات

وشملت الضبطيات لحوما ودواجن وأسماكا وخضروات وفواكه فاسدة، ومشروبات وأطعمة رمضانية «سمبوسة وغيرها»، فضلا عن ضبط أدوات تحضير طعام غير صالحة للاستخدام، ومخازن مخالفة للمواصفات.
وأكدت البلديات والأمانات والغذاء والدواء استمرار وتكثيف الجولات الرقابية خلال رمضان، لضمان الالتزام بتطبيق المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاشتراطات الصحية، وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت لرفع نسب الامتثال بالأنظمة والتعليمات، فضلا عن توسيع جانب التوعية والرقابة، ومواصلة الخطوات التي تسهم في الحفاظ على البيئة والنظافة العامة.
أمانات ومصادرات في رمضان
1
- القصيم
8 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي
1
- نجران
16 سوقاً للنفع العام
32 مسلخا
من 1 إلى 15
- الشرقية
3 أطنان خضار وفواكه
22 بسطة بيع مخالفة
8
- الخرج
طن خضار تالف وغير صالح للاستهلاك
10
- تبوك
237 مخالفة
23 كجم مواد غذائية
50 كجم لحوما مجهولة المصدر
35 لترًا من العصائر
11
- القصيم
300 كجم لحوم فاسدة
11
- الأحساء
67 ألف كجم أسماك فاسدة
مصادرة أدوات تحضير طعام
9 إنذارات بسبب سوء التخزين.
14
- ميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام
26 ألف كجم أسماك غير مطابقة للمواصفات
15
- الجوف
150 لتر زيت قلي
250 كجم مواد غذائية
16
- سكاكا
150 لتر زيت قلي
250 كجم مواد غذائية
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