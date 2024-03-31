انت الان تتابع بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا البابا فرنسيس مجدداً، اليوم (الأحد)، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وقال بابا الفاتيكان في رسالة بمناسبة عيد الفصح: "أدعو مرة أخرى إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأحث مجدداً على الإفراج السريع عن الرهائن الذين اختطفوا في 7 أكتوبر، فضلاً عن وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة"، وفقاً لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يجدد دعوته إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.