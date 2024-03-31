تراند اليوم : شاهد.. أشخاص يتراشقون ب "حبات البرد" في أبها

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تراشق عدد من الأشخاص ب "حبات البرد" في أحد شوارع أبها.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي اصطفاف عدد من السيارات والأشخاص في اتجاهين متقابلين على مسافة متباعدة، وتبادلا التراشق بحبات البرد .

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي حائل، تبوك، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.