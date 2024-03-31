"حماس": ما تطرحه واشنطن من أفكار لحماية المدنيين في غزة يهدف للتضليل

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت حركة "حماس": إن إرسال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنات أسلحة إلى "إسرائيل" يؤكد شراكتها الكاملة في "حرب الإبادة الوحشية على الشعب الفلسطيني".

وأوضحت في بيان، أن "إصرار إدارة بايدن على موقفها المنحاز للاحتلال يؤكد كذب مواقف واشنطن بشأن الوضع الإنساني في غزة".

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