شكرا لقرائتكم خبر عن قاصدو بيت الله الحرام ينعمون بأجواء روحانية مفعمة بالخشوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينعم قاصدو بيت الله الحرام من المصلين والمعتمرين خلال هذه الأيام المباركة من الشهر الكريم بأجواء روحانية وإيمانية مفعمة بالخشوع، حيث يؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة، رافعين أكف الضراعة لله - عز وجل - على ما أنعم به عليهم من الأمن والطمأنينة.

ووثقت عدسات الكاميرات تلك الأجواء الروحانية في المسجد الحرام ما بين مصل وقارئ للقرآن وخاشع يدعو الله طلباً للمغفرة، وذلك في ظل ما ينعمون به من خدمات وتسهيلات وفرتها لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسكهم بسهولة وأمان واطمئنان.

