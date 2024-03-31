شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الهيئة الملكية للعلا يتفقد عددًا من المشروعات التنموية والان نبدء بالتفاصيل



وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وتضمنت الجولة التفقدية لسموه، مشروع تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن، وذلك في سبيل تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العلا وتطويرها لرفع جودة الحياة بالمحافظة وتحسين إمكانية وصول السكان والزوار لخدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

مركز التأهيل الاجتماعي كما زار سمو الأمير بدر بن عبدالله مشروع مبنى مركز التأهيل الاجتماعي، الهادف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في العلا، والذي يقدم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين منه حين اكتمال أعمال الإنشاء.

وشملت الجولة التفقدية، أعمال الإنشاء في فندق "تشيدي الحجر"، المتميز بموقعه الاستثنائي في "مدينة الحجر الأثرية" المُدرجة ضمن لائحة اليونسكو للتُراث العالمي، ويتفرّد بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الهندسة المعمارية التاريخية والتصاميم العصرية.

كذلك زار سموه فندق "دار طنطورة" في البلدة القديمة، والذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري والذي يعد أحد المشروعات التي تم إعادة بنائها في البيوت القديمة وفق مواد تقليدية باستخدام الأدوات ذات الاستدامة ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة، إضافة إلى حي المنشية ومواقع التطوير فيه والذي يضم سوق المزارعين ويعد أحد منافذ البيع والعرض لمختلف محاصيل العلا الزراعية طوال العام.

استديوهات فيلم العلا واطلع سمو الأمير بدر بن عبدالله، خلال الجولة على المشروعات القائمة والتوسعة الجارية في فندق "كلاود 7" بسعة تتجاوز 300 غرفة إضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى ضمن الفندق.

كما زار سموه مجمع استديوهات "فيلم العلا" والذي يستهدف إنتاج العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية، إذ تتضمن استراتيجية الهيئة الملكية تطوير صناعة الأفلام لتصبح العلا وجهة رائدة لجذب وإنتاج مختلف الأعمال الدرامية والفنية.

رؤية السعودية 2030 واستمع سموه خلال جولته على تلك المنشآت والمرافق والمشروعات، إلى شرح من القائمين على المشاريع والمسؤولين من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك مراحل الإنجاز والتطورات الميدانية، والخطة الزمنية لاكتمال المشروعات، والتي تهدف جميعها لخدمة الأهالي والسكان والزوار ضمن عملية التنمية الشاملة المستدامة في العلا.

وثمن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ما تحظى به المحافظة من دعم وتمكين وتشجيع من مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030، لتصبح العلا وجهة عالمية رائدة للتراث والثقافة والفنون والرياضة ومختلف التوجهات التي تبرز حضور العلا التاريخي والثقافي. الدمام - شريف احمد - تفقد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عددا من المشروعات والبرامج التنموية في العلا، والتي تشرف عليها الهيئة الملكية.وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا.وتضمنت الجولة التفقدية لسموه، مشروع تطوير مستشفى الأمير عبدالمحسن، وذلك في سبيل تعزيز خدمات الرعاية الصحية في العلا وتطويرها لرفع جودة الحياة بالمحافظة وتحسين إمكانية وصول السكان والزوار لخدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.كما زار سمو الأمير بدر بن عبدالله مشروع مبنى مركز التأهيل الاجتماعي، الهادف إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في العلا، والذي يقدم مختلف الخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين منه حين اكتمال أعمال الإنشاء.وشملت الجولة التفقدية، أعمال الإنشاء في فندق "تشيدي الحجر"، المتميز بموقعه الاستثنائي في "مدينة الحجر الأثرية" المُدرجة ضمن لائحة اليونسكو للتُراث العالمي، ويتفرّد بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الهندسة المعمارية التاريخية والتصاميم العصرية.كذلك زار سموه فندق "دار طنطورة" في البلدة القديمة، والذي تم افتتاحه مطلع العام الجاري والذي يعد أحد المشروعات التي تم إعادة بنائها في البيوت القديمة وفق مواد تقليدية باستخدام الأدوات ذات الاستدامة ودمجها مع تقنيات الهندسة الحديثة، إضافة إلى حي المنشية ومواقع التطوير فيه والذي يضم سوق المزارعين ويعد أحد منافذ البيع والعرض لمختلف محاصيل العلا الزراعية طوال العام.واطلع سمو الأمير بدر بن عبدالله، خلال الجولة على المشروعات القائمة والتوسعة الجارية في فندق "كلاود 7" بسعة تتجاوز 300 غرفة إضافة إلى المرافق الخدمية الأخرى ضمن الفندق.كما زار سموه مجمع استديوهات "فيلم العلا" والذي يستهدف إنتاج العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية، إذ تتضمن استراتيجية الهيئة الملكية تطوير صناعة الأفلام لتصبح العلا وجهة رائدة لجذب وإنتاج مختلف الأعمال الدرامية والفنية.واستمع سموه خلال جولته على تلك المنشآت والمرافق والمشروعات، إلى شرح من القائمين على المشاريع والمسؤولين من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وكذلك مراحل الإنجاز والتطورات الميدانية، والخطة الزمنية لاكتمال المشروعات، والتي تهدف جميعها لخدمة الأهالي والسكان والزوار ضمن عملية التنمية الشاملة المستدامة في العلا.وثمن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا ما تحظى به المحافظة من دعم وتمكين وتشجيع من مقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار رؤية العلا المتماشية مع رؤية السعودية 2030، لتصبح العلا وجهة عالمية رائدة للتراث والثقافة والفنون والرياضة ومختلف التوجهات التي تبرز حضور العلا التاريخي والثقافي.