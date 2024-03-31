شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة أضم" تنظم ورشة عن أهمية الإرشاد في التطوير الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

محاور الورشة

الدمام - شريف احمد - نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم بالتعاون مع جمعية التنمية الأهلية بمركز حقال ورشة عمل بعنوان "عمل الإرشاد الزراعي ومدى أهميته في التطوير الزراعي"، وذلك في مقر السوق الشعبي بحقال بمحافظة أضم.وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبد الرحمن بن رجب المالكي أن الورشة تهدف إلى تحديد وإدراج الممارسات الرائدة والتقنيات والأساليب الزراعية الحديثة في خدمات الإرشاد والتوعية المقدَّمة للمستفيدين، بالإضافة إلى نقل التقنيات الحديثة للمزارعين لتحسين كمية نوعية الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة الدخل مع الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.وتضمنت محاور ورشة العمل استصلاح الأراضي الزراعية، واستخدام وسائل شبكات الري الحديثة، وتنوع الأنشطة الزراعية والإنتاج، وأهمية المضادات الحيوية واللقاحات الموسمية، واستعراض دور المكتب في الجولات الميدانية، وشرح أنواع السجلات الزراعية .وأضاف المالكي أنه تمت الإجابة عن جميع استفسارات المزارعين ضمن محاور تلك الورشة، والحث على استخدام تطبيق (مرشدك الزراعي)، مشيراً إلى أن التطبيق من ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لإرشاد المزارعين وبأسهل الطرق.من جهته أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن هذه الورش هي نتاج تعاون بين إدارة الإرشاد الزراعي ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة، حيث يشكل الإرشاد الزراعي ركناً هاماً وأساسياً لدعم وتطوير العملية الزراعية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتوجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج.وتسعى إلى تعزيز مساهمتها في عملية التنمية من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.