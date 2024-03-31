شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة المناخية "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح,الأفلاج, والسليل, ووادي الدواسر, والخرج, وحوطة بني تميم , يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول ". الدفاع المدني وأكد المركز أن الحالة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.