الأرصاد: النماص تندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها السعودية مؤخرا

كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن النماص لم تسجل تساقطاً للثلوج، وإنما شهدت هطول أمطار وتساقط للبرد بكميات عالية.

وقال القحطاني من خلال منشور له عبر منصة X ، أن النماص وتندرج ضمن الحالات الملفتة التي شهدتها بعض مناطق المملكة مؤخراً (الباحة، الطائف، خميس مشيط وبريدة).

يذكر أن النماص شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة وسقوط للبرد مع جريان للسيول.