شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف "الشؤون الإسلامية".. تمديد فترة التقديم حتى هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتمديد فترة التقديم على الوظائف التعاقدية التي أعلنت عنها الوزارة في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، والإمامة والأذان.

وتستمر فترة التقديم حتى نهاية يوم الأربعاء القادم الموافق 24 من شهر رمضان الجاري 1445هـ الساعة 12 صباحًا. رابط التقديم سبق وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، توفر وظائف تعاقدية في مجال الدعوة، ومراقبة المساجد، والحراسات الأمنية للجنسين، والإمامة والأذان.

ودعت الراغبين في الحصول على هذه الوظائف التقديم عبر البوابة الإلكترونية من خلال هذا الــــرابـــط، وبدأ التقديم من 15 رمضان الجاري 1445هـ. شروط الوظائف واشترطت الوزارة في مجال الدعوة حصول المتقدم على شهادة الدكتوراة أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير جيد جداً فأعلى.

أما في وظائف الإمامة والأذان ومراقبي المساجد وحراس الأمن اشترطت الوزارة الحصول على الشهادة الثانوية كحد أدنى، كما يشترط في المتقدمين للوظائف التفرغ التام للعمل، واجتياز الكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.