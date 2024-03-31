شكرا لمتابعة خبر عن شباب ينقذون أسرة مكونة من 12 فرد بعدما احتجزتهم سيول وادي ‎لجب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني عظيم، نجح مجموعة من الشباب من محافظة ‎الريث بجازان من إنقاذ أسرة كاملة مكونة من 12 فرد بعد أن احتجزتهم سيول وادي ‎لجب.

وظهر مجموعة من الشباب في مقطع فيديو وهم يتوجهون بسيارتهم وسط سيول وادي لجب تجاه أسرة جرفتها السيول وغير قادرة علي الخروج، حتى تمكنوا من إنقاذهم، ونقلهم إلى سيارتهم.

ولاقى هذا المقطع الذى تم تداوله على نطاق واسع على ردود أفعال إيجابية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقف الشباب البطولي وحرصهم على إنقاذ الأسرة من السيول.