53 ألف زيارة تفتيشية لضبط سلامة الغذاء والدواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت عن القيام بـ53 ألف زيارة لضبط سلامة الغذاء والدواء، احتفت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيوم المفتش والمراقب الميداني، تحت شعار «أنتم درع الهيئة وأمان المستهلك».

وكرم الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، 28 مفتشا متميزا من منسوبي «الغذاء والدواء» في جميع مناطق ومدن المملكة؛ نظير مساهمتهم في حماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية المقدمة للمواطن والمقيم، وجهودهم الرقابية التي نتج عنها رفع معدل الامتثال وتحسين جودة الخدمات ودعم الصناعات.

وأقامت الهيئة ضمن فعالياتها المخصصة للاحتفاء بيوم المفتش والمراقب الميداني، معرضا فوتوغرافيا استعرضت من خلاله عددا من الصور أثناء قيام المفتشين بعمليات التفتيش.

ويأتي التكريم تتويجا لجهود المفتشين والمراقبين الميدانيين ومساهمتهم في تحقيق عدد من الإنجازات خلال العام 2023 ومنها، تحقيق «الهيئة» نسبة 99% في جودة العملية التفتيشية لفسح الإرساليات، ونسبة 100% في مؤشر دقة وصحة بيانات الفسح، و94% نسبة جودة مخرجات العمليات التفتيشية في الفروع، فيما بلغ إجمالي عدد الزيارات التفتيشية 53 ألف زيارة.

جهود المراقبين وفقا لنسب الإنجاز: