زيادة 47% في أعداد السعوديين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص والخاضعين للتأمينات الاجتماعية في الفترة بين 2017 و 2023، إذ كان في بداية 2017 نحو 1,860,009 ليبلغ في نهاية 2023، نحو 2,738,430 بزيادة 47% خلال 7 سنوات بحسب تقرير حديث صدر قبل أيام عن سوق العمل السعودي صدر عن الهيئة العامة للإحصاء. في ذات السياق شهد عدد غير السعوديين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية انخفاضا مضطردا في العدد في الفترة بين بداية 2017 الى نحو 8,449,330 وحتى الربع الثالث من 2021، إلى 6,023,077 بنسبة انخفاض بلغت 28.7% غير أن أعدادهم عاودت الارتفاع باضطراد منذ الربع الرابع من 2021م حيث بلغت 6,290,496 وحتى الربع الثالث من 2023م وبلغت 8,116,191 بنسبة 29%.

2,738,430

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