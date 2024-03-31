شكرا لقرائتكم خبر تمديد استقبال طلبات بدل التميز للممارسين الصحيين 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت وزارة الصحة استقبال الطلبات الكترونيا من خلال نظام موارد لجميع الممارسين للتقديم على طلب بدل التميز للعامين الماليين 2022م - 2023م، اعتبارا من 18 أبريل المقبل ولمدة 10 أيام، وذلك نظرا لما واجهه بعض المتقدمين من مشاكل تقنية في رفع الطلبات الالكترونية من خلال نظام موارد أثناء فترة التقديم.

وحددت الوزارة 7 ضوابط واشتراطات لتقديم على طلب استحقاق صرف بدل التميز للموفدين والمبتعثين من خلال النظام الالكتروني (نظام بين) شريطة أن يكون المتقدم على رأس العمل الفعلي في المنشأة 6 أشهر فأكثر خلال سنة الاستحقاق، وأن يكون قد اجتاز البرنامج الموفد أو المبتعث لأجله إذا كانت مباشرته بعد الابتعاث أو الإيفاد في سنة الاستحقاق، وأيضا يصرف له البدل فقط عن الأشهر التي قضاها الموفد والمبتعث على رأس العمل الفعلي في المنشأة، ومن الضوابط أن يتم الرفع عن طريق الإدارة أو المنشأة الصحية التي يتبع لها الممارس الصحي موجهة للجان الفرعية التابع لها للدراسة والاعتماد.

وأشارت الوزارة إلى أن التمديد يأتي حرصا على أهمية صرف بدل التميز للمستحقين فعليا من ذوي التميز المهني والسمعة والشهرة في مجال التخصص، والاستفادة من تقديم هذا البدل من أجل أن يكون حافزا للممارسين الصحيين المتميزين.

أبرز ضوابط واشتراطات التقديم: