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فتح التسجيل في البرامج الإثرائية الأكاديمية والبحثية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بدء التسجيل في برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية والعالمية والبحثية، حضوريا وافتراضيا، لنحو 12 ألفا و500 طالب وطالبة، وسيستمر التسجيل حتى 29 مايو المقبل، على أن تبدأ البرامج الإثرائية في 30 يونيو، وتستمر حتى 18 يوليو، بينما يمتد البرنامج البحثي إلى 25 يوليو المقبل.

وفي إطار برنامج موهبة الإثرائي العالمي، تم بدء التخطيط والتحضير من خلال التواصل مع الجهات المنفذة والمستضيفة، حيث سيقام برنامجان حضوريان في مدينة الرياض، تستضيفهما جهتان تعليميتان، ويشملان 14 وحدة إثرائية تقدم لـ500 مستفيد.

وأكد مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار المهندس أنس الحنيحن ارتفاع نسبة المقاعد المتاحة ببرنامج موهبة الإثرائي البحثي لهذا العام عن سابقه بـ25%، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية وكيفية توليدها من الأبحاث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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