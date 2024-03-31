فتح التسجيل في البرامج الإثرائية الأكاديمية والبحثية

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وفي إطار برنامج موهبة الإثرائي العالمي، تم بدء التخطيط والتحضير من خلال التواصل مع الجهات المنفذة والمستضيفة، حيث سيقام برنامجان حضوريان في مدينة الرياض، تستضيفهما جهتان تعليميتان، ويشملان 14 وحدة إثرائية تقدم لـ500 مستفيد.
وأكد مدير إدارة البرامج البحثية وتنمية الابتكار المهندس أنس الحنيحن ارتفاع نسبة المقاعد المتاحة ببرنامج موهبة الإثرائي البحثي لهذا العام عن سابقه بـ25%، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعريف الطلبة بأساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وما ينتج من ملكية فكرية وكيفية توليدها من الأبحاث.
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