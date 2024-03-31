«البحر الأحمر الدولية» تحصل على تصنيف (PADI) لمرافق خدمات ذوي الإعاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصلت «البحر الأحمر الدولية» على تصنيف (PADI) لمركزي الغوص التابعين لها لمرافق الخدمات المهيأة لذوي الإعاقة، لتصبح بذلك الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة.

وعـدت المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في «البحر الأحمر الدولية» روزانا شوبرا، الـ(PADI) أكبر منظمة لاستكشاف المحيطات والغواصين في العالم، ونتوافق مع مهمتها بإنشاء مليار حامل للشعلة لاستكشاف المحيطات وحمايتها.

يأتي ذلك، تأكيدا على أن جميع جوانب قواعد الغوص، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات اللوجستية وطرق الاتصال، والتدريب وتدابير السلامة، مهيأة لتكون شاملة ومناسبة لجميع الغواصين، ويتطلب التصنيف أن يكون لدى كل مركز مدربين للتقنيات المهيأة لذوي الإعاقة من (PADI) ضمن طاقم العمل، مع إمكان وصول أصحاب الكراسي المتحركة لجميع المناطق، بما في ذلك منطقة الغوص وأي قوارب يتم استخدامها لتوفير تجارب الغوص.

والحصول على هذا التصنيف بنجاح يعني أن «البحر الأحمر الدولية» أصبحت الآن قادرة على تقديم تجارب غوص شاملة لجميع زوارها.

وتمتلك شركة «البحر الأحمر الدولية» مركزين للغوص بتصنيف 5 نجوم من (PADI): (مركز نجومه للغوص) في منتجع «نجومه - ريتز كارلتون ريزيرف»، و(مركز تيرتل باي للغوص) في مدينة الموظفين، حيث يتم تشغيلهما بواسطة شركة «جالاكسيا» التابعة لـ «البحر الأحمر الدولية»، والمتخصصة في تقديم تجارب الغوص في والوجهات الطموحة، وللحصول على تصنيف مدرب التقنيات المهيَّأة لذوي الإعاقة، شارك جميع مدربي «جالاكسيا» في 3 أيام تدريبية نظرية وتطبيقية في حوض السباحة والمياه المفتوحة.

التدريبات شملت:

استخدام قفازات السباحة الشبكية ليعيشوا تجربة الغوص.

ارتداء قناع معتم لخوض تجربة الغوص بإعاقة بصرية.

توجيه الغواصين الذين يعانون إعاقات من هذه الأنواع.

تدريب الغواصين على تخصصي (PADI):