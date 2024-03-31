شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام" والان نبدء بالتفاصيل

عضدت المبادرة إثراءً لتجربة القاصدين في الشهر الفضيل.. معالي رئيس الشؤون الدينية: مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»؛ مرتكز محوري، لخطة الرئاسة في العشر الاواخر من رمضان



عضدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»؛ لتعزيز… pic.twitter.com/k5Jv7jRzt9 — رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA) March 31, 2024

تعظيم البيت الحرام

الدمام - شريف احمد - أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام"؛ لتعزيز مكانة البيت العتيق في قلوب المسلمين في شهر رمضان المبارك وتحديداً في العشر الأواخر.وتأتي المبادرة وفق خطة الرئاسة في الشهر الفضيل؛ لإثراء تجربة القاصدين للمسجد الحرام، وفق مسارات إثرائية دينية، تتضمن لتعظيم البيت الحرام، ورعاية أحكامه وآدابه؛ بما يحقق مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية وخططها، المتعلقة بإيصال رسالة الحرمين للعالم. عضدت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»؛ لتعزيز... This is a Twitter Status— رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي (@PRAGOVSA)وتعد هذه المبادرة الأكبر من نوعها من المبادرات؛ كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام وخدمة قاصديه في العشر الأواخر من رمضان.وتستثمر المبادرة أدوات التواصل والتقنية لبلوغ الأهداف المأمولة منها، وانتفاع القاصدين والزائرين، وإثرائهم روحياً وسلوكياً بمسارات التعظيم المتعددة؛ والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.