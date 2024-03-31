شكرا لقرائتكم خبر عن الدخول مجانًا.. تمديد "سوق الموسم" في حي طريف بالدرعية والان نبدء بالتفاصيل



ويستوعب السوق 15 ألف زائر يوميًا، فيما يفتح أبوابه من الساعة الـ9 مساء حتى الـ2 صباحا، في الحديقة الجنوبية من حي طريف التاريخي في الدرعية.

ويتميز سوق الموسم، بجمعه الحداثة مع القدم، ويقدم من خلاله عروض الحرف اليدوية، ومتجر للهدايا، ومنطقة للأطفال، وأكشاك لبائعي الملابس والأطعمة.

أركان السوق ويحتوي السوق على 15 منطقة وعلى مساحة كبيرة، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل، كما يتميز بتصميمه الخلاب والعديد من المنتجات التي تهم العائلة والأفراد.

فيما يعد سوق الموسم، إرثا هاما للمنطقة بتصميم حديث وأنيق، حيث يجمع التجار المحليين والإقليميين للتجارة في قلب الدرعية.

لذلك أعادت هيئة تطوير بوابة الدرعية السوق، لإحياء تراث السوق في نسخته الثانية بعد نجاح محقق في النسخة الأولى، ويسلط السوق الضوء على الأثر في التنمية الاقتصادية للدولة الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات "سوق الموسم" بموسمه الثاني، عن تمديد فترة السوق والفعاليات المصاحبة حتى 11 أبريل بدخول مجاني، نظرا للإقبال المتزايد عليه.ويستوعب السوق 15 ألف زائر يوميًا، فيما يفتح أبوابه من الساعة الـ9 مساء حتى الـ2 صباحا، في الحديقة الجنوبية من حي طريف التاريخي في الدرعية.ويتميز سوق الموسم، بجمعه الحداثة مع القدم، ويقدم من خلاله عروض الحرف اليدوية، ومتجر للهدايا، ومنطقة للأطفال، وأكشاك لبائعي الملابس والأطعمة.ويحتوي السوق على 15 منطقة وعلى مساحة كبيرة، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل، كما يتميز بتصميمه الخلاب والعديد من المنتجات التي تهم العائلة والأفراد.فيما يعد سوق الموسم، إرثا هاما للمنطقة بتصميم حديث وأنيق، حيث يجمع التجار المحليين والإقليميين للتجارة في قلب الدرعية.لذلك أعادت هيئة تطوير بوابة الدرعية السوق، لإحياء تراث السوق في نسخته الثانية بعد نجاح محقق في النسخة الأولى، ويسلط السوق الضوء على الأثر في التنمية الاقتصادية للدولة السعودية الأولى، وإشراك الزوار المحليين بتجربة ثرية ونادرة ومتنوعة.