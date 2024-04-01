اختتام مسابقة "مبين" الرمضانية بمشاركة 250 طالبا

تختتم جمعية التحفيظ القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض غدا الاثنين مسابقة "مبين" الرمضانية لحفظ القرآن وتجويد على جائزة سعيد السابر ـ رحمه الله ـ ويتنافس عليها 250 طالبا.

وأوضح رئيس مجلس جمعية القرآن الكريم بمحافظة المزاحمية سعد الزير لـ"دوت الخليج"، أن المسابقة تضم 5 فروع هي: حفظ خمسة أجزاء مع التجويد (للثانوي فما فوق) وحفظ جزأين مع التجويد (للمتوسط) وحفظ جزء مع التجويد (للابتدائي) و حفظ قصار المفصل (الضحى-الناس) (للابتدائي)، وأخيرا حفظ (الفاتحة – الإخلاص – المعوذتين) (الروضة فما دون).

وأوضح الزير أن المسابقة بدأت منذ الأول من شهر رمضان الجاري وتنعقد في جامع الشيخ سعيد السابر (رحمه الله) وعدد المسجلين 250 طالبا وعدد الطلاب المشاركين في التصفيات 150 طالبا، أما عدد الطلاب الفائزين في المسابقة فبلغ 50 طالبا (10 في كل فرع)، مضيفا أن تكلفة المسابقة 45 ألف ريال، وقيمة جوائز المسابقة 32200 ريال، كما أن الجائزة مقدمة من المهندس فيصل سعيد السابر.

وذكر الزير أن الهدف من المسابقة هو استثمار الأوقات الفضيلة وتقديم خدمة نافعة للمجتمع وإبراز أصحاب المواهب في المجال القرآني وحفظ أوقات النشء.