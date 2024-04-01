عسير تسجل أعلى كمية لهطول الأمطار

شهدت مناطق المملكة المختلفة هطول كميات كبيرة من الأمطار، تفاوتت بين الغزيرة، والمتوسطة، والخفيفة خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، ورصدت محطات الرصد الهيدرولوجي والمناخي هطول أمطار في (9) مناطق، تصدرتها منطقة عسير بتسجيل (80.06) ملم في بني عمرو بالنماص كأعلى كمية هطول، و(62.7) ملم في النماص، و(41.2) ملم في منصبة ببيشة، و(35.4) في شعب أحمد بالمجاردة، و(33.8) في تنومة، تلتها منطقة الباحة بتسجيل (78.8) ملم في سد العقيق بالعقيق، و(66.4) ملم في العقيق، و(55.0) في مطار الملك سعود بالعقيق، و(16.2) في بلجرشي.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، رصدت (51) محطة رصد، هطول أمطار خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح السبت 30 مارس 2024م، حتى الساعة التاسعة صباح الأحد 31 مارس 2024م، في كلٍ من (الرياض، مكة المكرمة، القصيم، عسير، حائل، الحدود الشمالية، نجران، الباحة، والجوف).

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت (7.7) ملم في مطار وادي الدواسر، و(5.1) في وادي الدواسر، و(2.5) ملم في السليل. وفي مكة المكرمة سجلت العفيرية برنية (13.6) ملم، والقنفذة (8.6) ملم، وفي القصيم سجلت الأبرق بالبدائع (1.8) ملم. فيما سجلت منطقة حائل (8.4) ملم في محطة القطار بحائل، و(7.4) في عقدة حائل، و(4.1) في حائل.

وأشار التقرير إلى تسجيل الحدود الشمالية (4.0) ملم في رفحاء، و(3.9) ملم في مطار رفحاء، و(1.2) ملم في العويقلية. بينما سجل مطار شرورة في نجران (2.6) ملم، والخالدية بيدمة (0.8) ملم. وسجلت منطقة الجوف (1.6) ملم في العيساوية بالقريات، و(1.4) ملم في الحماد بالقريات، و(1.2) ملم في خوعاء بسكاكا.