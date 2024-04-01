توجيه بتهيئة المصليات والجوامع لإقامة صلاة عيد الفطر

كما وجه بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.
ويأتي هذا التوجيه في إطار الدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة لعمارة بيوت الله، ودعمها والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.
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