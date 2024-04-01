شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات جديدة في 6 دول والان نبدء بالتفاصيل

مشروع سلة إطعام

الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1.710 سلال غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في محلية المتمة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 9.832 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.وقدم المركز 600 سلة غذائية في مدينة كوتونو بجمهورية بنين، استفاد منها 3.600 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة "إطعام" الرمضاني في جمهورية بنين لعام 1445هـ.ووزّع مركز الملك سلمان 717 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجاً في منطقة جاوا الغربية بجمهورية إندونيسيا، استفاد منها 2.768 فرداً.وفي جنوب أفريقيا، وزّع المركز أمس الأول، 400 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدينة موغالي، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني.بينما قدم 300 سلة غذائية في منطقة التسين بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.500 فرد من الفئات الأكثر احتياجاً.ويهدف المشروع إلى توزيع 8.700 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية، يستفيد منها الفئات الأكثر احتياجاً هناك خلال شهر رمضان المبارك.في نفس السياق، وزّع مركز الملك سلمان 500 سلة غذائية للأسر المحتاجة في مناطق خيراش وصات مهور وبابنا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 2.500 فرد.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم؛ لدعم الأمن الغذائي وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.