شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة الباحة اليوم، هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من غزيرةٍ إلى متوسطةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب بأجزاء بقطاع السراة ومنتزهاتها.

وشَمِلَت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى, والمندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرضُ. منطقة الرياض وحذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة الرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة المناخية "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح,الأفلاج, والسليل, ووادي الدواسر, والخرج, وحوطة بني تميم , يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول ".