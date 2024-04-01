شكرا لمتابعة خبر عن قطري يشيد بالخدمات المقدمة للمعتمرين ويلقي قصيدة في الحرم ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد شاعر قطري في الحرم المكي بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين

وقال الشاعر حمد البريدي: “التسهيلات العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف بيت الله شيء تشكر عليه وأنا على يقين لو تجتمع دول لا تستطيع أن تفعل ما تفعله المملكة في خدمة هذا البيت وضيوفه وتسهيل أمورهم”.

وألقى المعتمر الكويتي قصيدة شعرية جاءت فيها :”في بيتك ومن تحت عرشك يناجيك ..عبد محانيه من الشوق يباس..يتوب عن ذنبه ولا أذنب يجيك خاضع بقلبه قبل يخضع الراس”