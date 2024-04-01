شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اتفاقية لدعم الحرف اليدوية والهدايا الثقافية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية