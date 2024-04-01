شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 24 رمضان.. "الداخلية" تقيم معرضًا للتعريف بخدمات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة بالتفاصيل.. اتفاقية لدعم الحرف اليدوية والهدايا الثقافية في المملكة

الدمام - شريف احمد - تقيم وزارة الداخلية معرضًا متنقلًا للتعريف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة والمواطنين والمقيمين والزوار، خلال الفترة من 20 رمضان حتى 24 رمضان الحالي.وتستعرض "الداخلية" لزوار المعرض، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وجهودها في موسم العمرة للمحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين، وخدمة فرجت، واستقبال البلاغات الأمنية والإنسانية الطارئة من خلال مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911، وأبرز خدمات منصة "أبشر" الإلكترونية.أجنحة المعرضويحتوي معرض وزارة الداخلية يحتوي على أجنحة لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمديرية العامة للسجون، والمركز الوطني للعمليات الأمنية.