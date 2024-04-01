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قصة شاب مبتعث كوّن علاقة صداقة مع مُسنة أمريكية وقدمت لـ المملكة لحضور زفافة .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - استعرضت العربية مقطع فيديو لقصة شاب سعودي ابتعث في أمريكا وكوّن علاقة صداقة مع مُسنة أمريكية وكلن يعاملها بما نشأ وكبر عليه .

وروى أحد الأشخاص أن المسنة أعجبت بأخلاق الشاب؛ فقررت القدوم لحضور زفافه، ومن ثم زارته عندما رُزِقَ بمولود.

وقال أنها تقضي الآن شهر رمضان الكريم رفقة عائلته في القصيم، مستمتعة بالجو الأسري الرائع وبعادات وتقاليد الأسر .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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