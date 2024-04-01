شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أجواء روحانية للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

مشاريع المسجد الحرام

الدمام - شريف احمد - رصد طيران الأمن العام في طلعاته الجوية، الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.ومن علو شاهق أظهرت الصور تدفق قاصدي بيت الله الحرام بكثافة للمسجد الحرام، وتنوعت اللقطات المصورة التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية التنقلات والحركة لضيوف الرحمن بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام.كما رصدت الصور التوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام، كما أظهرت مشاريع المسجد الحرام والتطورات التنموية في العاصمة المقدسة، والخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة لضيوف الرحمن.